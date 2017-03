Voditelj Dalibor Petko sinoć nas je u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' nasmijao preobrazbom u Indiru. Osim što je promijenio spol, Petko nas je vratio u davnu 2001. godinu otpjevavši Indirin hit ''Za tvoje snene oči' . Njegovu izvedbu gledala je i Indira koja je u potpunosti ostala oduševljena viđenim.

"Dragi moj Petko, uživala sam u tvojoj izvedbi jer si konačno osjetio kako je meni 20 godina. Nije teško, je li tako?!'', kroz smijeh je komentirala Indira i priznala koliko je uživala gledati nastup Dalibora Petka.

''Izgledalo je vrlo opušteno i simpatično. Od srca sam se nasmijala muškoj nespretnosti u koreografiji s pridržavanjem suknje, to može samo on! '', kazala nam je pjevačica koja zna koliko je to bio zahtjevan zadatak. ''Znam i koliko je moj prijatelj Petko uložio truda i napora da se transformira u moj lik, hvala mu na tome. Moram reći da je bio vrlo uspješan u mojim štiklama, mogli bismo sklopiti i posao, na primjer da dogovorimo dva koncerta u isto vrijeme!'', poručila je Indira.

Petko je svojom interpretacijom zabavio i žiri i publiku. ''Boja glasa, čudo! Ritam, tempo, sve! Zabavio si nas sve!", poručila mu je Sandra. Ni Goran nije ostao ravnodušan te mu je kroz šalu dobacio kako mu je glas bio presličan Indirinom te ga zamolio da ubuduće ne pretjeruje. "Mislim da smo dobili još jednu beast of entertainment!" zaključio je Navojec.

