Pred nama je još jedna sezona showa "Tvoje lice zvuči poznato". Osmero kandidata žestoko se priprema za četvrtu sezonu omiljene TV emisije, a kroz nove avanture voditi će ih poznati i već dobro uigran voditeljski dvojac, Rene Bitorajac i Igor Mešin.

''Ove sezone uopće nisu tremaši. Ako imaju tremu, onda je to ona pozitivna i jedva čekaju da sve počne. Vrlo su dobri, puštaju se i bacaju niz liticu, tako bi rekli i zato imamo dobar show ove godine'', kazao je Rene koji se već jedanput okušao kao natjecatelj showa. ''Već sam imao prilike naći se u njihovoj koži, ali u onom revijalnom dijelu i to kao Mili Vanili, kao jedan iz grupe Backstreet Boys i kao John Travolta. Mislim da mi je to sasvim dosta za ove četiri sezone. Ali na taj način sam vidio da njima nije ni malo lako'', kazao je Rene koji, kaže, ima jasno određenu ulogu već četiti godine u showu TLZP. Takvu ulogu ima i Igor Mešin koji je otkrio u koga bi se htio transformirati.

''Mislim da mi ovo što radim trenutno najbolje leži i u tome se najbolje osjećam. Najbolje se zabavljam gledajući druge.Ali da moram, transformirao bi se možda u Renea, ali ne znam šta bih onda radio'', kroz smijeh je priznao Mešin.

Posla u najgledanijem showu u Hrvatskoj imati će i voditelji i kandidati, ali uz hologram sve će biti puno lakše. ''Ove godine imamo hologram kao novi tehnološki napredak u našoj emisiji. On svako dobre dođe, iako nije presudan. Itekako pomaže našim natjecateljima kojima je teško utjeloviti dvije osobe odjedanput, gotovo nemoguće, ali evo u našoj emisiji je moguće'', kazao je Rene. ''Donijeti će jednu novu napetost, jedan novi nivo zabave i misli da će se ljudima to svidjeti'', dodao je Mešin. Zato, nemojte ni slučajno propustit četvrtu sezonu showa TLZP.