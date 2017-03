Brojimo sitno do početka četvrte sezone najgledanijeg i najzabavnijeg showa "Tvoje lice zvuči poznato". Kandidate ste upoznali, a uoči prve emisije dajemo vam priliku da zavirite na set i provjerite tko ima tremu, a tko je hladan kao špricer. Doznat ćete i u kojim ćete transformacijama uživati već ove nedjelje.

Umjesto Bojana, Dalibora, Marija i Daniela na scenu ovog vikenda stupaju Toše Proeski, Indira Levak, Tina Turner i Ricky Martin, a Nives, Ana, Ivana i Mia ukazat će se, redom, kao: "Bah Man" - "Who Let the Dogs Out" (Nives Celzijus), Jennifer Lopez - "Ain't Funny" (Ana Gruica), Madonna - "Live a Virgin" (Ivana Mišerić), dok će Mia Anočić Valentić utjeloviti Chubbyja Checkera, iako dosad nije niti znala tko je on.

Na probama su davali sve od sebe, a već ove nedjelje moći ćemo i sami provjeriti kako će to izgledati pod svjetlima reflektora. Mario Roth kaže "bit će što bude", dok se Daniel Bilić moli da ga ne zapadne Shakira. Ovog puta dobio je Rickyja Martina. Visoka su očekivanja i od Dalibora Petka, kojeg su čak mučile i noćne more u kojima Indira njegovu nastupu daje lošu ocjenu.

"Nadam se da je to bila samo noćna mora koja se neće ostvariti", kazao nam je Petko. Nives Celzijus se upravo najveća mora obistinila. Molila se, kaže, da ne dobije rap baš u prvoj emisiji, i upravo to se dogodilo. "Prvo sam trebala ubrzati svoj govor, što znaš da je meni problem, dok ja sve izgovorim, to traje", dodala je. Ivana Mišerić tvrdi da će na kraju nastupa biti ranjena, dok Bojan Jambrošić kaže da ima tremu. "Počeo sam mucati koliko sam nervozan", ustvrdio je Bilić. Više pogledajte u prilogu IN Magazina.

