Nedjelja je dan rezerviran za novu dozu zabave, a za to će se večeras pobrinuti urnebesni kandidati showa "Tvoje lice zvuči poznato".

U ovotjednoj, pretposljednjoj natjecateljskoj epizodi emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' u goste je stigla voditeljica showa 'Ženim sina?' , Irina Čulinović. „Redovito pratim show, navijam pred televizorom!“ otkrila je Irina, a koji će ju nastup oboriti s nogu, tek ćemo doznati.

Ove nedjelje kandidati će imati posljednju priliku uhvatiti čim veće bodove kako bi se plasirali u finale, jer samo četvero kandidata s najvećim brojem bodova postaju finalisti.

Tijek emisije pratite u nastavku:

Večer je otvorila Mia Anočić Valentić hologramskim nastupom. Mia se napozornici pojavila kao Sean Paul dok je hologramski prikazan nastup Sie. „Ne mogu uopće zamisliti koliko je teško biti ta mirna i mistična Sia, pa onda s druge strane ovaj sjajan frajer. Cijela energija, dobila si me! Super!“ poručila joj je Irina. S njom se složila i Sandra, a Goran joj je poručio: „Ja bih u prvom redu pohvalio tebe kao muškarca, u drugom redu pohvalio bih tebe kao ženu, kao izvođača i pohvalio bi plesače koji su predivno donijeli jednu mješavinu afričkih plesova i novozelandske hake. Bili su zaista sjajni, identični kao što su u spotu, prema tome mislim da si glumački ponovno zablistala.“

Šarmantni đentlmen, kako ga je žiri nazvao, Daniel Bilić, ovoga puta utjelovio je Ivu Robića te dobio same pohvale žirija. „Ovo je bila lijepa filmska priča. Imaš istančan osjećaj za frazu. Tekst si grizao, što je karakteristično za njega, ali intonativno si plivao, ali to ti opraštam jer je cijeli paket bio sjajan.“, poručila mu je Sandra, a oduševljena je bila i Irina. „Ja sam očarana! Daniel je inače moj najdraži muški radijski voditelj tako da je to kod mene već prilično predrasuda. Taj pogled koji si bacao, ja i Sandra smo pale pod stol, pa smo se vraćale. Jako dobro.“, dodala je, a Tomo je komentirao: „Uvijek ovakve uloge izbace kod tebe tvoj šarm kojeg mi volimo i na kojeg padamo.“

Ana Gruica, kako je i najavila, istinski je uživala u ulozi Nicole Scherzinger iz grupe Pussycat Dolls. „Stvarno nemam ništa za prigovoriti. Fantastično izgleda, fantastično zvuči, super je pjesma i vidim da si zbilja u tome uživala.“, poručio je Tomo, a Goran je dodao: „Zaista si bila senzacionalna, pogled je govorio tisuću riječi, prošli put je to bio mongolski, ovaj put engleski.“ Sandra je zaključila da su ovoga puta, za razliku od prošlog imali što za vidjeti, ali i čuti, a Irina je komentirala: „Izuzetno si seksi, točno se osjeća koliko uživaš u svom tijelu i to je poruka svim ženama koje su to gledale. Ja sam uživala. Sjajno, sjajno!“

Marija Rotha ovoga puta vidjeli smo u ulozi Jamesa Browna s pjesmom ''Get Up (I Feel Like Being A) Seks Machine''. Sandra je pohvalila njegovu boju glasa, Irina je rekla da ga želi još vidjeti, a Tomo mu je poručio: „Kroz show si me apsolutno oduševio, ne samo kao izvođač, već kao i pjevač, ali najviše me iznenadilo to tvoje veselje. Svaka čast i samo naprijed!“

