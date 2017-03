S obzirom na to da će ga Jelena budnim okom pratiti s mjesta žirija, Bojanu neće nikako biti lako u drugoj epizodi TLZP-a.

Lik Jelene Rozge imali smo priliku već nekoliko puta gledati u showu kroz fantastične transformacije kandidata, a ove nedjelje Jelenu će utjeloviti Bojan Jambrošić s pjesmom ''Razmažena''.

„Nadam se da me Rozga neće manje voljeti od ovog trenutka“, našalio se Bojan kazavši kako će poraditi na tome da bude 'sramežljiva' Jelena Rozga. S obzirom na to da će ga Jelena budnim okom pratiti s mjesta žirija, Bojanu neće nikako biti lako. „Bojim se da ne pomisli što ovaj sad izvodi od mene, tako da ću se potruditi biti minimalistički, a opet da ne bude premalo“, otkrio je Bojan dok je Rozga poručila kakva će biti kao članica žirija: „Nadam se da će nakon emisije neki dragi ljudi pričati sa mnom!“

Danielu Biliću će se konačno ostvariti želja da se transformira u ženu. „Idem napokon u ženu i sad ću proći ono sve što su mi kandidati pričali“, priznao je Daniel kojeg ćemo gledati u liku Marine Perazić iz elektro-pop sastava Denis&Denis, a nastupit će s pjesmom ''Ja sam lažljiva''. Premda je sretan što ga je dopala ženska transformacija, Danielu će, kaže, najteže pasti biti „mazan i ženstven“. „To totalno nisam ja, i Barberić će izludjeti sa mnom!“ izjavio je.

Ana Gruica je, kaže, odlučila promijeniti taktiku i biti opuštenija. „Shvatila sam da se trebam zezati. Ne treba biti preozbiljan.“ odlučna je Ana koju ćemo vidjeti u ulozi Raya Charlesa, legendarnog američkog crnačkog glazbenika. „Prvo sam pomislila da znam ovu pjesmu, ali onda sam shvatila da znam ono što pjevaju back vokali, a ne Ray Charles!“ otkrila je Ana koja će nastupiti s pjesmom ''The Road Jack''.

Mario Roth branit će prvo mjesto, ovoga puta kao Don Omar s hit pjesmom ''Danza Kuduro'', a hoće li u tome uspjeti, tek ćemo doznati. „To je apsolutno hit. Po meni je to Lambada novog doba.“ kazao je Mario te dodao kako još nije imao priliku pjevati na španjolsko-portugalskom, no to ga pretjerano, čini se, ne uzrujava. „Ili možeš briljirati, ili možeš biti najlošiji.“, zaključio je.

Ove nedjelje vidjet ćemo još i Miu Anočić Valentić kao Dražena Zečića, Nives Celzijus kao Prodigy, Ivanu Mišerić kao Adama Levina iz grupe Maroon 5, a Dalibor Petko transformirat će se u Željka Bebeka iz Bijelog dugmeta.

