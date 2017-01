Svaka zvijezda iza sebe ima tužnu životnu sudbinu koja ju zadesi tijekom karijere. No slavnoj Anastaciji život je zadao teške udarce više puta. Pjevačica je dva puta pobijedila rak, a nakon jednog lošeg poslovnog poteza mnogi su je zauvijek otpisali.

Neposredno prije izlaska trećeg albuma pjevačica je saznala da ima rak dojke. Tada su joj bile samo 34 godine. Opaka bolest napala ju je ponovno, a Anastacia se tada odlučila podvrgnuti dvostrukoj mastektomiji.

"Liječnik me je poslao kod psihologa kako bi se ustanovilo da li sam spremna za takav zahvat. Svega sam bila svjesna, osim jačine boli koju sam kasnije osjetila. Napisala sam pjesmu 'Broken Wings' zato što se kirurg trudio da mi ne ostavi ožiljke“, ispričala je Anastacija za za televiziju “ITV“.

Nakon što je sanirala sve zdravstvene probleme njezin dugogodišnji suradnik nagovorio ju je na loš potez nakon čega je njezina karijera krenula nizbrdo. Bila je iznimno popularna u Europi i Australiji, no slavu nikada nije doživjela u Americi. Tužna zbog toga što ju vlastita zemlja ne prihvaća Anastacija je počela eksperimentirati s izdavačima.

Po preporuci suradnika napustila je izdavačku kuću "Epic" i "Sony" i potpisala ugovor za "Universal". "To je bila ogromna pogreška. Ljudi koje volite i poštujete znaju vas iznevjeriti. On je otišao zbog svojih interesa, a ja sam ga pratila jer mi je bio dugogodišnji suradnik i prijatelj. Ostavio me na cjedilu. Nabacivao mi je producente nekih poznatih pjevača koji su uništili sve ono što sam gradila godinama", priznala je pjevačica.

Album je na tržištu prošao jako loše zbog čega su mnogi Anastaciju smatrali otpisanom u glazbenom svijetu. Navršila je 35-tu godinu i jednostavno više nije bila zanimljiva mlađoj publici. No priliku joj je ponovno odlučio pružiti Sony.

"Vratila sam se svojoj obitelji. Opet sam ja. Možda sam dugo bila bolesna, možda moja glazba nije govorila o onome što mene osobno pogađa, ali zato sad znam gdje trebam ići. Ranije to nisam znala", ispričala je pjevačica u svojoj ispovijesti i najavila novi album koji je u pripremi. Tko zna, možda će ju sada konačno zavoljeti i Amerika koja ju nikada u potpunosti nije prihvatila.