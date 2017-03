Čini se da su sve bračne razmirice sada prošlost za glumicu Tori Spelling i supruga Deana McDermotta. Supružnici su naime postali roditelji po peti put, a sretnu vijest Tori je odmah objavila na Twitteru.

"Oduševljeni smo što možemo objaviti dolazak najnovijeg člana u obitelj McDermott. Stigao nam je Beau Dean McDermott.", pohvalila se ponosna majka i dodala kako je maleni rođen carskim rezom.

We are so excited to announce the birth of the newest member of the McDermott family! Please join us in welcoming Beau Dean McDermott. pic.twitter.com/xPCK25cBHV