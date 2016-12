Otkad su se prije pet godina pojavili na sceni, 2Cellossi su stekli brojne obožavatelje, a zgodni je Stjepan Hauser dao priliku brojnim obožavateljicama.

„Jako je seksi. On mi je top frajer, osim što ima Rozgu. Radi fantastičnu glazbu i to ga čini kompletnim seksi muškarcem“, kaže Snježana Mehun.

Na ovoj prestižnoj listi našao se i Stipe Miočić. Hrvat s američkom putovnicom, UFC svjetski prvak teške kategorije, muškarac u uniformi vatrogasca koji riskira vlastiti život, spašavajući druge.

„Popularan i drag. Sve smo mu zaboravili pa i tu neku glavnu zamjerku što ne zna hrvatski“, govori kustos Josip Tešija. No u ringu je posve druga priča, tu nema milosti. "Boksač, seksi, krv, znoj, suze. To je to", zaključuje Snježana Mehun.

Sedmerostruki prvak Hrvatske, srebro na prvenstvu Europe, svjetski prvak u supersrednjoj kategoriji - lista sportskih uspjeha Stjepana Božića nema kraja.

„Naš hrvatski Conan snažni krupni boksači što sve pali žene i publiku, a najviše ženski rod koji voli mišiće snagu i to je kroz povijest uvijek bilo popularno i traženo“ kaže Tešija. No ovaj je ljepotan za oko zapeo mnogima još davnih dana, kada je plesao u spotovima najpopularnijih izvođača 90-tih.

Iako sušta suprotnost liku, Stjepan Perić srca nam je osvojio glumeći smušenog policajca u dramskoj seriji Kud Puklo da Puklo. I nije trebalo dugo da se zgodni glumac nađe na listama najseksepilnijh i najpoželjnijih Hrvata.„Naravno da laska da te ženska publika proglasi najzgodnijima, ail sve je to danas jesi sutra nisi“, kaže Stjepan.

Jedan od naših najzgodnijih nogometaša u mirovini zasigurno je Stipe Pletikosa. Otkad se povukao s terena, vodi miran obiteljski život i rijetko ga viđamo, što je prava šteta jer markantni Dalmatinac mnoge ostavlja bez daha. „Mogu reći da sam stvarno sretna i počašćen“, kaže Stipe o svom ulasku među najpoželjnije muškarce.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.