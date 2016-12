Nakon što je Taylor Swift na televiziji vidjela reportažu o Cyrusu Porteru, veteranu iz Drugog svjetskog rata koji je inače njezin veliki fan, odlučila mu je prirediti iznenađenje koje će pamtiti cijeli život. Miljenica američke publike spakirla je kofere i otišla u Missouri gdje mu je banula na vrata na njegov rođendan. U njegovom dnevnom boravku napravila je sjajnu atmosferu.

Video of Taylor arriving to surprise 96 year old Cyrus earlier today after she found out he was a fan! (via Scott Swift's facebook page) pic.twitter.com/6i13eOlf1A