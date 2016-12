Božić je vrijeme obitelji, blagoslova, vjere i mira. Ništa drugačije nije ni kod Tatjane Cameron. Tajči je, nakon ogromne slave, obiteljsko gnijezdo svila u SAD-u, gdje danas živi uz supruga i tri sina. Kako provodi blagdane u Americi, što joj možda nedostaje i kojih tradicija se drži, Tajči je otkrila u intervjuu za Dnevnik.hr.

"Božić započinjemo misom na Badnjak, dosad smo uvijek išli na dječju polnoćku, koja je predvečer. Kad se vratimo doma, pjevamo božićne pjesme ili gledamo neki film, primjerice 'It's Wonderful Life'. Razgovaramo o ljubavi, sjedimo zajedno i volimo se. Kad moji dečki zaspu (uključujući i supruga), sjednem za klavir i u tišini sviram 'Tihu noć'. Potiho i vrlo jednostavno - baš ta jednostavnost melodije sadržava sve... Tada se potpuno smirim i pustim ljubavi da me ispuni. To je moja najdublja božićna meditacija i molitva i duboka zahvala. Na Božić, ujutro, iako su moji sinovi već veliki (imaju 16, 14 i 11 godina, op.a.) još uvijek se bude rano i uzbuđeno trče niz stepenice da vide je li 'Djed Božićnjak' došao i ostavio neki poklon za njih - što je, naravno, simboličan način da zadržimo kao obitelj uzbuđenje i emociju. Nakon poklona, ja spremim božićni doručak", priča nam Tatjana.

A sačuvala je pjevačica i neke hrvatske tradicije, koje je donijela sa sobom. "Čuvamo tradiciju svetog Nikole i čizmice napunjene pozlaćenim šibama, narančama i čokoladom. Samo što su kod nas čarape na kaminu, a ne čizmice na prozoru. Obavezno postavimo jedan lijepi, mali borić kojeg smo nazvali 'bakin bor' - okićen licitarskim srcima koje moja majka šalje svakog Božića, a ponekad ih osobno donese, na našu veliku radost. Od drugih hrvatskih tradicija koje sam ja donijela u našu obitelj je pjevanje na Badnjak, uz kuhano vino, bakalar i salate od morskih

plodova. Trudim se posijati pšenicu na blagdan svete Lucije, ali često ne uspijevam nabaviti sjeme na vrijeme".

Slavna pjevačica kolače radi, kaže, uglavnom samo na Božić. "Na našem stolu uvijek se nađe orehnjača. Zagrebački kolačići s pekmezom i vanila kiflice. Božićni ručak je uvijek na hrvatski način - bistra goveđa juha, neko fino pečeno meso s krumpirima ili mlincima, salata od crvenog zelja...".

Zanimalo nas je i kolika je razlika između američkih i hrvatskih običaja. "Nema razlike u blagoslovu i poanti... Božić je rođenje Isusa - koji donosi ljubav, mir, radost... Ljudi koji nisu kršćanske vjere jednako slave istu ljubav, mir, radost, zajedništvo... Najveća je razlika u tome što doma svi pjevaju, a ovdje više vole samo slušati".

Iako je Božić još uvijek najljepši i najsvetiji blagdan, činjenica je da ljudima materijalno postaje važnije nego duhovno. "Svi se mi svakodnevno odlučujemo za materijalne ili duhovne prioritete - odlukama koje donosimo i kroz način na koji se odnosimo prema drugima. Materijalno nije samo po sebi loše. Loše je kad izgubimo balans duhovnog i materijalnog. Dobro je biti svjestan koliko okolina utječe na nas: da li neprekidno dozvoljavamo da nas komercijalizam toliko izmuči i iznervira da smo stalno na rubu živaca, da li dovoljno dajemo drugima i da li odvajamo dovoljno 'svetog vremena' za odmor u kojemu smo svjesni božje prisutnosti. Božić je izvrsna prilika - i poziv - da sagledamo gdje ulažemo najviše vremena i energije i što nam je važno. Materijalni pokloni su namijenjeni kao simbol onoga sto njima želimo izreći: volim te, važan si mi, hvala ti", smatra Tatjana. Stoga ona od materijalnih želja za nadolazeću 2017. nema ništa, želi si samo, kaže, dobro zdravlje! A mi bismo imali želju da je čujemo na nekom nastupu u Hrvatskoj, a ona nam daje nadu, govoreći da bi to bila divna ideja!