Snježana Mehun odgovorila je hejterima koji često pišu kako se ona ne bavi ničim.

Sježana Mehun napunila je baterija. Ovo je ljeto odmarala u Španjolskoj i u Karlobagu i smatra da je ovo ljeto imala pravi odmor. ''Jela sam i janjetinu u Karlobagu i molekularnu kuhinju na Ibizi. Ja volim Španjolsku, ali Karlobag je moj grad i svaki taj kamen vrijedi mi više nego ijedna destinacija'', kazala je Snježana o svojem odmoru koje je iza nje.

Snježana je nekada ljetovala na Hvaru no ističe kako je Hvar skuplji od Ibizi, a uz to smatra da je i zabava puno bolja pa tako zadnjih godina voli posegnuti do Španjolske.

''Ja volim putovati, ali uživam živjeti u Hrvatsku. Jako volim ovu zemlju'', kazala je Snježana koja je nedavno krenula dizajnirati haljine.

''Tako je. Počela sam to raditi sa svojim prijateljem i bila sam presretna kada sam prodala svoje prve haljine. Engleskinje su bile oduševljene kada su kupile moju haljinu. Nisam išla s time da ću zaraditi milijune, ali radim ono što volim i ono što me čini sretnom'', otkrila je Mehun kojoj hejteri često spočitavaju da je poznata, a da ne znaju što ona zapravo radi.

''Ljudi se to pitaju jer živimo u primitivnoj zemlji. Ja volim Hrvatsku, ali tako je. Žena koja je prešla dvadesetu, a nije udana, odmah se svi pitaju što ta radi. Ja sam bila dva puta udana i imam sjajno odgojeno dijete, ali sam uvijek i radila. Bila sam direktor na radio postaji, bavila sam se marketingom, bivši suprug dao mi je početni kapital i krenula sam u biznis s marketingom. Kasnije sam krenula s Kraljicom Hrvatske za koju sam imala licencu, a za to smo čak i u Cannesu dobili nagradu za najbolje organiziran show'', priča Snježana te nastavlja.

''Kasnije sam radila Elitov izbor za lice godine, a imala sam i zastupništvo za kozmetiku. Šlepere kozmetike sam uvozila u Hrvatsku. Imala sam veleprodaju i distribuciju. Također radila sam i radim PR za različite tvrtke. Imala sam svoj klub i radila sam sve što treba u ugostiteljstvu, od šankiranja do čiščenja'', govori Snježana kojoj je ponekad puna kapa kada joj netko kaže da ne radi ništa.

''Siniša Svilan mi je davno nudio posao TV voditeljice, ali nikada to nisam htjela. Više volim raditi iza kulisa. Drago mi je što ljudi često hvale suradnju sa mnom. Važno mi je imati korektne odnose s ljudima jer to vam se uvijek vrati'', otkrila je poduzetnica koja ipak nije uspjela pobjeći od kamera i često se pojavljuje u medijima.

Baš svog svojeg pojavljivanja Snježana se često nosi s predrasudama. ''Pogledaj me. Eto uzmimo da dobro izgledam, a nemam muškarca pored sebe, nisam udana i sve su žene na udaru ako pored sebe nemaju muškarca. Grozno mi je što pišu o meni, ali ajde… Još gore je kada sve to pišu za mlade djevojke. Muslimanske zemlje su malo primitivne, mnogi smatraju, no nismo ni mi bolji. Ako nikome ne možeš nauditi, čemu ti hejteri. Ponavljam slobodna žena je uvijek na udaru'', iskrena je bila Snježana koja je stalno na udaru kritike.

''Ja sam postala poznata jer me Svilan uvijek gurao, kao i pokojni Ivo Pukanić koji me je stalno poticao da se ne skrivam'', otkrila je kako je krenulo njezino pojavljivanje u javnosti.

Na pitanje jel ljubi Snježana je bila tajnovita. ''Ljubim ali ne želim o tome javno. Možda ne bi bilo predrasuda ako bi ga otkrila, ali pitanje je je li on to spreman. Nije svatko spreman biti javna osoba'', kazala je Snježana koja je nekada bila u braku s Mihaelom koji je bio znatno mlađi od nje.

''To je tada bilo tabu. Meni, ako netko energetski paše može biti i 20 godina stariji. Mlađe je slađe može i ne mora biti. Meni je on bio divan tada i to je to. Mlađi muškarci sve više vole starije žene jer su ostvarene i nisu djetinjaste. Ja ne volim isključivo mlađe. Trenutno mi se sviđaju stariji muškarci. Mene uzbuđuje intelekt, a ne mišići. Neću vam reći jesam li u vezi, ali priznat ću vam da ovaj muškarac nije mlađi'', priznala je Snježana te dodala kako frajer može imati i 70 godina ako joj energetski odgovara.