Na lokaciji nekadašnje vojne bolnice u Vlaskoj ulici, snimljena zadnja klapa filma "General" u režiji Antuna Vrdoljaka.

U kompleksu stare Vojne bolnice u zagrebačkoj Vlaškoj ulici danas je snimljena zadnja klapa igranoga filma i televizijske serije "General", priče o životnom i ratnom putu hrvatskog generala Ante Gotovine. Podsjetimo, glavnu ulogu igra Goran Višnjić koji na svom Instagramu često objavljuje fotografije sa snimanja, kao i one s kolegama. U filmu će glumiti i Tarik Filipović te Nataša Janjić.

"Samo ću vam reć da mi je ovo najzahtjevniji projekt u životu, bez obzira što je na hrvatskom jeziku i tekstovi su bilo zahtjevni, ali su u isto vrijeme bili sjajni i onda znaš kad nešto napraviš da si onako savršeno zadovoljan, ne možeš ići kući dok to ne riješiš", rekao je nedavno Višnjić za IN Magazin. Dodatni vjetar u leđa Goranu je bio i dugo iščekivani susret s generalom Antom Gotovinom.

A sretan i zadovoljan je i redatelj. Nakon gotovo tri mjeseca snimanja Goran polako završava sa svojim obvezama na setu. No pred ostatkom ekipe još je putovanja kroz Hrvatsku, ali i Francusku, sve do kraja srpnja, kada bi snimanje trebalo završiti. A filmskom veteranu dovoljno je da se snimanje nastavi odvijati kao do sada."Nije bilo svađa nije bilo skandala, sve je bilo super", rekao je nedavno redatelj Antun Vrdoljak za IN Magazin. Malena hrvatska glazbena diva Mia Negovetić dobila je također ulogu u filmu.