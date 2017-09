"Bila sam u teškoj psihičkoj situaciji zbog gubitka supruga, knjiga "Put kojim se rjeđe ide" pomogla mi je da se izvučem", nedavno je otkrila diva narodne glazbe.

Velika diva narodne glazbe, Snežana Đurišić, poznata je po svom širokom osmijehu i sjajnom glasu. Iza talenta i bogate karijere, život slavnu pjevačicu nije mazio, piše Puls. Prvi udarac stigao je Snežani kada je njen sin Marko Gvozdenović u pijanom stanju uzrokovao prometnu nesreću u kojoj je njegova tadašnja djevojka Jelena poginula. Marko je završio u zatvoru na nešto manje od pet godina, a Snežana je u jednom intervjuu priznala da se teško nosila sa cijelom situacijom.

"Život me nije uvijek mazio, imala sam strašne lomove. Poznato je da je moj sin krivac za tešku prometnu nesreću, da je 16 puta operiran, a kako sam ja to sve preživjela, to samo moja duša zna. Majka sam pa o tome više ne mogu niti želim pričati. Za sve životne nedaće spas nalazim u Bogu i molitvi", rekla je svojedobno pjevačica. Da problem bude gori, Marko se posljednjih godina našao u nevoljama kada je 2015. godine optužen da je teško ozlijedio svoju suprugu.

Prošle je godine uzrokovao i prometnu nesreću te je pobjegao s mjesta nesreće. Protiv njega se vodi proces, a sudski postupak je u tijeku. Nažalost, nevolje ne dolaze same pa je pjevačica zlatnog glasa izgubila i supruga Slobodana, a ni četiri godine nakon njegove smrti nije se pomirila s tim da ga nema. Uspjela je, kaže, tek pobjediti depresiju u koju je pala nakon njegove smrti. "Bila sam u teškoj psihičkoj situaciji zbog gubitka supruga, knjiga "Put kojim se rjeđe ide" pomogla mi je da se izvučem. Bilo je to teško vrijeme za mene. Nisam znala kako dalje", rekla je pjevačica nedavno.