Biti dijete i vjerovati u postojanje Djeda Mraza koji je postao sastavni dio blagdana zbilja je nešto predivno. On je postao svojevrsni čarobni sastojak u trenucima darivanja i obiteljskog druženja. Da je tome zbilja tako govori i naša poznata voditeljica Romina Knežić čija djeca vjeruju u Djeda Mraza. '' Itekako Zoya vjeruje u Djeda Mraza, mislimo na njega cijelu godinu! Smišljamo kako ga dočekati, koje kolače mu ostaviti na stolu, treba li mu pripremiti čaj da se ugrije. Ove godine je prvi put i sama napisala pismo. Lista želja nije bilo. Samo jedna. Veliki plišanac. Pismo smo ostavile na balkonu i čekale vjetar da ga odnese u pravom smjeru. Zoyu fasciniraju čarobni svjetovi vilenjaka, patuljaka. Ona jednostavno zna da je Djed Mraz neće zaobići. Ima veliko povjerenje u njega toliko da mi je poručila: „Mama nemoj se sada trošiti, doći će Djeda Mraz i on će mi donijeti igračku!“.

U čaroban Božić vjeruje i sedmogodišnji Jan, ponosno otkriva Ivana Banfić. ''Moje dijete vjeruje u djeda Božićnjaka i u čuda, to mi je prekrasno. Naravno da napiše pismo i zaželi si nešto'', otkrila je.

Maštati kako poštanski uredi diljem svijeta zaprimaju pisma namijenjena Djedu Mrazu koji onda užurbano dijeli darove svoj djeci na svijetu dio je čarobne priče koja nas je sve više manje pratila u nekom periodu života. No prije ili poslije djeca će shvatiti da nema šanse da Djedica u cijeloj noći svoj djeci na svijetu podijeli darove. Doći će taj dan, kada će vam mališan reći: Djed Mraz ne postoji! Upravo to je i učinio sedmogodišnji Mikul, sil slavnog pjevača Sandia Cenova. ''Neki dan smo baš saznali kako naš sin zapravo i ne vjeruje u Djeda Mraza. Zapravo, ne znamo jel vjeruje ili ne. Izjavio je kako zna da tata daje lovu Djeda Mrazu za poklone, ali i dalje mu piše pisma za poklone koje želi. A starija kćer odavno ne vjeruje u Djeda Mraza. Sama je rekla da zna da on ne postoji i to već par godina'', otkrio je Sandi.

No, Djed Mraz je nekoć zaista postojao i voditelj Dalibor Petko. Točnije, Petko je kaže, vjerovao u svetog Nikolu koji je prema vjerovanju prerastao ulik Djeda Mraza. ''Vjerovao sam u Sv. Nikolu. Poklone smo dobivali za Svetog Nikolu. Stvarno sam vjerovao u njega. Tata je radio uvijek do kasno. A kako smo živjeli na selu, preko puta je bila jedna kuća u kojoj su gorjela svjetla i tata je rekao da od tamo dolazi Sv. Nikola. Jednom prilikom sam uhvatio mamu da nosi poklone, ali nisam to povezao sa Svetim Nikolom. Tada mi je moja sestra Jasminka rekla ''Sveti Nikola ti ne postoji. Pa to ti tata nosi darove glupane! Tako da mi je sestra uništila čaroliju! Negdje je to bila predškolska dob! Ja sam rekao neeeeeee.!'', prisjetio se Petko kojem je i krampus znao pokucati na vrata. ''Moja susjeda se u njega oblačila. Jedanput je imala i psa u vreći. Rekla mi je da to malo dijete unutra koje nije bilo dobro. Moja sestra je plakala od straha, ali ja ne'', priznao je Petko.

Da Nikola i Djeda Mraz zbilja postoje vjeruje i sin naše poznate Anje Alavanje. ''Moj Jakov ide u američki vrtić i tamo su baš učili o Svetom Nikoli. Tamo je običaj staviti jabuku i mrkvu na prozor, tako da smo i mi nešto novo naučili. No, u našoj obitelji tata uči Jakova da Djed Mraz više ne postoji jer je Jakov sada kao već veliki, ima 5 godina. I on mu govori da mu mama i tata kupuju poklone. Razuman je Jakov, voli matematiku i sve zna, ali želi vjerovat u Djeda Mraza i ja se slažem s tim. Tako da, tata govori da ne postoji, a ja da postoji,'', priznala je kroz smijeh simpatična voditeljica Alavanja.

U Djeda Mraza vjeruju i djeca televizijskog voditelja Petra Pereže. ''Naravno, iako već sumnjaju, ali čini mi se da namjerno ne žele to demistificirati da ne bi ostali bez te blagdanske čarolije'', rekao je Petar čiju djecu ne fascinira baš toliko priča o dolasku Djedice kroz dimnjak koji u jednoj noći svima podijeli darove.Ipak, pisma mu i dalje pišu.''Morali smo promijeniti tu priču, jer nemamo klasični dimnjak, pa bi Djedica zapeo u plinskom bojleru. Pisma su u današnjem digitalnom dobu jos uvijek opstala kao nešto romantično. Tako da pišu i Svetom Nikoli i Djedu Bozičnjaku'', kazao je Petar. No, sumnja u postojanje bradatog djedice postoji. ''Naravno da sumnjaju jer su obojica vrlo racionalni i logički razmišljaju o zakonima fizike. Ali ponavljam, za Božić su sva čudesa moguća...Shvatit ce s vremenom. Jos uvijek nema potrebe gasiti tu čaroliju''.

Moramo se složiti s Petrom. Neka djeca što dulje vjeruje, jer kada shvate kako stvari stoje, s nostalgijom će se sjećati svog djetinjstva i vjerovanja u Djeda Mraza.