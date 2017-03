Prije desetak dana košarkašica Milica Dabović prijavila je policiji svog bivšeg patnera Šimu Šiklića zbog navodnog premlaćivanja. Od tada se Šiklić nije javno govorio o incidentu o kojem su brujili mediji, a o svemu je konačno odlučio progovoriti u Ami G showu kod Ognjena Amidžića.

"Optužen sam za ugrožavanje sigurnosti. Da smo bili u službenoj vezi to bi bilo obiteljsko nasije. Otišla je na policiju i optužila me da sam je premlaćivao godinu dana. Vidi joj se samo jedna modrica, ali ako je to premlaćivanje ok", kazao je Simon i prokomentirao navode da je Milici ukrao automobil, ali i novac.

"To su sve nebuloze i notorne laži. Većina mojih prijatelja je upoznata s našim odnosom i znaju kakav sam ja prema njoj. Držao sam je kao malo vode na dlanu, oni su šokirani ovime što ona iznosi", kazao je bivši hrvatski rukometaš.

Zbog optužbi bio spreman i na boravak u pritvoru pa je nakon incidenta s odvjetnikom svojevoljno otišao u policijsku postaju. "Nisu me pritvorili jer nisu imali zbog čega. Nisam htio bježati jer nisam ništa skrivio. Sretan sam, ne kajem se ni zbog čega. Sve je napravljeno u zdravom razumu i nemam se zbog čega kajati", izjavio je Šiklić, prenosi Blic.