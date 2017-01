Glumac Simon Gregson koji u popularnoj britanskoj seriji 'Coronation Street' u kojoj igra Stevea McDonalda progovorio je o svojoj teškoj životnoj sudbini. U seriji McDonaldova supruga rađa mrtvo dijete, a životna priča poznatog glumca daleko je gora.

Obiteljsku tragediju Gregson je podijelio sa cijelim svijetom putem svog Twittera i to nakon što mu je jedan od korisnika prozvao suprugu Emmu s kojom je u braku 7 godina. "Za onoga tko je 'tvitao mojoj supruzi'. Izgubili smo 11-ero djece. Prvo je bilo staro 21 tjedan i 4 dana. Možda da razmisliš ili istražiš drugi put prije se nekome obratiš", stoji u objavi.

To the £&)(; who tweeted my wife. We've lost 11 baby's 1st being 21 weeks 4 days. Maybe think or do your research before tweeting someone