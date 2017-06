"Mrtav bez mene" je 3. po redu singl s nadolazećeg albuma koji će biti objavljen u dva dijela.

Nakon prva dva najavna singla s nadolazećeg albuma, "Kao" i "Otrove", koja u svega četiri mjeseca broje čak 40 milijuna YouTube pregleda, Severina je objavila i treći singl "Mrtav bez mene". "Meni jedna od najdražih pjesama s novog albuma", napisala je Severina na svom Facebooku.

Svi koji su čuli novu Severininu pjesmu, složili su se kako to može otpjevati samo Severina. "Da li znaš da si mrtav bez mene, imat ćeš sve druge žene, samo ja ću na tvoju bol uvijek imat monopol", Odlična glazba, moćan tekst i vrhunska interpretacija. "Ovo je teška pjesma, ali joj nisam mogla odoljeti. Glazbu je napisao odlični Damir Handanović, a Marina Tucaković me pitala "Kakav tekst želiš"? Rekla sam: "Jako izluđen od ljubavi, i krvav." Uspjela je, naravno. Jedan od stihova je: "Ne zanosi se, ove suze su zle i nisu dokaz boli, to te moja mržnja voli. Tko bi joj odolio?", izjavila je Severina uoči premijere.



Tekst pjesme koji već neko vrijeme intrigira javnost djelo je Marine Tucaković, koja je surađivala sa Severinom i na albumu "Zdravo Marijo", dok je za glazbu i aranžman zaslužan Damir Handanović, koji po prvi puta potpisuje Severinu.

Spot, za koji je zaslužan Severinin dugogodišnji suradnik Darko Drinovac, dokaz je da snažne emocije ne trebaju ništa osim onoga u kome su. "Mrtav bez mene" je 3. po redu singl s nadolazećeg albuma koji će biti objavljen u dva dijela; prvi početkom srpnja, a drugi dio na jesen, što je još jedna novost u domaćoj diskografiji.