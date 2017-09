U nedjelju su dodijeljene prestižne nagrade Emmy za najbolja postignuća televizijskog formata. Handmaid's Tale je pomela konkurenciju u kategoriji dramske serije, komedija Veep nastavila je uspješan niz, ali na kraju su političke satire obilježile večer.

Uz domaćina i voditelja Stephena Colberta koji se nije mogao suzdržati od šala na Trumpov račun, večer Emmyja je obilježila tema politike, posebno nakon što je Saturday Night Live osvojio nagradu za najbolji variety show po prvi put u više od dva desetljeća.

Nagradu za najbolje sporedne uloge u komediji osvojili su Alec Baldwin, koji je u showu glumio Donalda Trumpa i Kate McKinnon u ulozi Hillary Clinton.

Nagradu za najbolju dramsku seriju osvojila je serija The Handmaid’s Tale. Elisabeth Moss osvojila je nagradu za najbolju glavnu glumicu u kategoriji, a nagrada za najbolju sporednu glumicu nagradu otišla je Anni Dowd. Serija je pomela konkurenciju u kategorijama produkcije i scenarija, ostavivši House of Cards i Westworld bez nagrada.

Sterling K. Brown osvojio je Emmyja za najboljeg glavnog glumca u seriji This Is Us, dok je Emmyja za najboljeg sporednog glumca osvojio John Lithgow tumačeći ulogu Winstona Churchilla u Netflixovoj drami The Crown.

Serija Veep osvojila je i ove godine nagradu za najbolju komediju, a Julia Louis-Dreyfus potvrdila je uspjeh još jednom nagradom za najbolju glumicu u seriji te tako ušla u povijest Emmyja premašivši rekord od osam nagrada u prime-time serijalima. Nagradu za najboljeg glumca u kategoriji komedije osvojio je Donald Glover za ulogu u komediji Atlanta.

U kategoriji limitirane TV serije nagradu je osvojila Big Little Lies, za izvanrednu glavnu glumicu nagradu je potvrdila Nicole Kidman, a seriji nisu promakle ni nagrade za sporedne glumce i najboljeg redatelja u kategoriji.

Najbolji televizijski film ove godine osvaja jedan od Black Mirror mini-serijala: San Junipero.

Nastavljajući s političkim poveznicama kroz večer, HBO-ov Last week tonight with John Oliver pokupio je nagradu za najbolji variety talk-show. John Oliver je još jedan od voditelja koji se u svojim emisijama ne suspreže od komentara na predsjednika Trumpa.

Listu svih dobitnika Emmy nagrade možete pogledati na portalu New York Timesa.