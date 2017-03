Neočekivano priznanje uslijedilo je nakon što ga je Kim Kardashian pošteno izvrijeđala zbog razuzdanog ponašanja.

Nakon brojnih ljubavnih afera Scott Disick konačno je otkrio što leži iza njegovog razvratnog ponašanja. TV zvijezda i bivši partner Kourtney Kardashian u novom nastavku showa "Keeping Up With The Kardashians" otkrio je svoju slabost.

Sve je započelo nakon što je Kourtney ulovila Scotta s nepoznatom ženskom osobom tijekom obiteljskog odmora na Kostariki. I to nedugo nakon što se činilo da je s Kourtney riješio sve nesuglasice s obzirom da joj je rekao kako je ona ljubav njegova života. No to nije jedini put da je "uhvaćen na djelu". U siječnju ove godine, snimljen je kako s misterioznom plavušom izmijenjuje nježnosti tijekom odmora na Miamiju.

Oh! #ScottDisick uhvaćen s nepoznatom djevojkom! Što će na to reći @kourtneykardash, majka njihovo troje djece? #kourtneykardashian#showbuzzhr#news#dailymailphoto#celebrity A post shared by showbuzz.hr (@showbuzzhr) on Mar 9, 2017 at 10:38pm PST

Kad je Kim za to sve saznala nije štedila riječi i pošteno je oplela po dugogodišnjem partneru svoje starije sestre. "Ti si obična ku***", rekla mu je Kim kad je saznala za Scottove ljubavne izlete nakon čega je uslijedilo neočekivano priznanje. "Ovisan sam o seksu", pravdao se Scott na što je Kourtney, inače majka njegovo troje djece, dodala da među njima ionako stvari nikada neće funkcionirati. Scotta to nije pokolebalo pa je brže bolje utjehu pronašao u novoj ljepotici.