Zvijezda serije Tuđi život iskreno progovara o životu, vlastitim očekivanjima i ljudima koji ga nerviraju.

Mladi turski glumac Sarp Džan Koroglu u posljednje vrijeme plijeni pažnju televizijske publike ulogom u uspješnici ‘Tuđi život’, gdje tumači Mithata, policajca na tajnom zadatku. U razgovoru govori o televizijskim serijama, koja očekivanja ima sam od sebe kao glumca, te kakvu ulogu bi jednom htio tumačiti.

Koje turske serije pratite?

Bit će to klišeiziran odgovor, no rekao bih da ih uopće ne gledam.

Koje strane serije pratite?

Zadnje me obuzeo “Tyrant”. Ne smijemo preskočiti ni “Na putu prema dolje”. Jako dobro podastire različitost percepcije u Turskoj i inozemstvu. U seriji nitko nije lijep ni zgodan. Jedini su važan faktor glumci i scenarij. Zato trebamo srušiti te kalupe ljepote u serijama.

Koja su najveća očekivanja koja imate od sebe u glumi?

Kad sam krenuo na tečaj glume, naša profesorica glume svima je podijelila papire i upitala nas: “Što očekujete od tečaja?” Svi u učionici ispisali su papire do kraja. Ja sam napisao samo jedanaest slova: zadovoljstvo. Ako nisam zadovoljan svojom glumom, ne mogu uživati ni u čemu.

Uz tu radost, imate i svađu sa životom.

Mogu reći da sam idealist. Ako se nešto treba dogoditi, želim da to bude najbolje. To je, nažalost, loša osobina jer možete postati opsesivni. Osim toga, najveću svađu u životu imam s ljudima koji nered pretvaraju u red. Najljepši su primjer za tu situaciju osobe koje se u prometu hvataju trube čim se upali zeleno.

Dovršite: “Nema toga što neću učiniti kako bih razvio svoju glumu zato što...”

Zato što je to jedan jako veliki ocean. Nema dna. Možeš glumiti sve i zato se stalno trebaš razvijati. Promatranje je velika prednost našeg posla. Profesorica glume Merve Taškan ima jednu izreku: “Sve treba biti realistično. Ako ti netko kaže da si dobro glumio, to je pogrešno. Ispravno je biti realističan. Nećeš glumiti, već proživljavati to.“ Na primjer, proučavao sam vas maloprije kad su snimali. Dok ste sjedali, pitali ste: „Da ovako stanem?“ Dakle, ako ja u budućnosti budem glumio novinara i susretnem se s ovakvom situacijom, moram proživjeti tu zabrinutost. To su važne točke.

Kakvu ulogu želite glumiti u sljedećem poslu?

Želim glumiti lika narušena psihološkog stanja, potpuno potonulog, bez nade u život, koji traži granu za koju će se uhvatiti, ali se oko toga ne trudi. Ukratko, ulogu koja te tjera da se zamisliš.