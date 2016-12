Vijest o smrti Georgea Michaela rastužila je milijune diljem svijeta koji su se od glazbene ikone odmah počeli opraštati na društvenim mrežama. Posljednje zbogom odlučila je uputiti i glumica Sarah Michelle Gellar i tu ne bi bilo ništa čudno da se glumica nije oprostila od krivog glazbenika.

Umjesto Georgea Michaela, Sarah je sahranila Boy Georgea i postala predmet ismijavanja na Twitteru.

"Zar me zaista želiš povrijediti? Pretpostavljam da želiš 2016. - počivaj u miru Boy George. Bila sam jedna od tvojih najvećih obožavateljica", stajalo je u objavi.

Odmah su naravno krenuli komentari u kojima su joj korisnici poručili da se zapravo radi o George Michaelu. Neki su bili dobronamjerni, a neki su pak jedva dočekali gaf kako bi ju "uzeli na zub". "Nije Boy George nego George Michael. Informiraj se", "Sahranila si krivog čovjeka", samo su neki od komentara koji su uslijedili nakon objave. Glumica je ubrzo i sama shvatila grešku, obrisala objavu i objavila ispravak.

"Jednako sam tužna i sada kada imam točnu informaciju. Hvala svima koji su me ispravili. Naravno da znam razliku između Boy Georgea i Georgea Michaela. Krivo sam čula. Moje namjere su bile dobre", napisala je glumica. Ubrzo je objavila i da je naučila lekciju."Zbog ovoga obično ne objavljujem ovakve objave u javnosti, ali ovo mi se činilo izuzetno tužno na Božić. Lekciju sam svakako naučila", dodala je Sarah.

This is usually why I don't comment on public matters, but it all seemed so sad on Christmas. Lesson learned.