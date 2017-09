23-godišnja Sara Samardžić pažljivo je birala riječi za svog djeda. Prisjetila se svog djetinjstva, tijekom kojeg je s Ljubišom provela mnoge lijepe dane.

Vijest o smrti Ljubiše Samardžića rastužila je cijelu regiju, a od jutra se na društvenim mrežama ljudi opraštaju od omiljenog glumca. Među njima i Sergej Trifunović, Enis Bešlagić, Jelisaveta Seka Sablić, Sergej Ćertković. No, poruka koja je svima izmamila suze jest ona Ljubišine unuke Sare. 23-godišnja Sara pažljivo je birala riječi za svog djeda. Prisjetila se svog djetinjstva, tijekom kojeg je s Ljubišom provela mnoge lijepe dane.

"Imala sam sreće što sam te poznavala 23 godine, od kad sam bila mala i nisam shvaćala što je to biti glumac i biti poznat, što sam se durila kad prilaze nepoznati ljudi dok šetam sa svojim dejdom, što sam plakala na scene Policajca sa Petlovog brda, jer kako moj djed može sjediti s četiri žene, a da nijedna nije moja baka, što sam obožavala da me vodiš u ure i na snimanja, i da dolaziš po mene u vrtić, kao i kad me uzmeš u naručje i plešemo, pa sve do danas kad mogu reći da si mi bio uzor, oslonac i uvijek podrška. Mislim da je suvišno spominjati tvoju karijeru, i koliko je bila čast biti unuka takve legende. Pokazao si mi što znači borba i koliko snage si imao i koliko je tvoje srce bilo jako. Znam da si tamo gore sretan i da si poslije toliko godina opet sa svojim Gagom. Ne brini, ostavio si nas žene u sigurnim rukama, Stefke će nas paziti ovdje, on je sad glava kuće, a ti i Gaga sa neba. Djede, a sad adio", napisala je Sara svom voljenom djedu.