Sandra Perković u Francuskoj uživa u društvu prijateljice Sonje Bašić.

Sandra Perković novom je fotografijom na Instagramu potakla pretpostavke da je u novoj vezi. Naime, objavila je fotografiju iz Pariza, gdje uživa u društvu prijateljice Sonje Bašić, ali i rukometaša Jerka Matulića te Senjamina Burića. Neki su u komentarima pretpostavili da je stoga Sandra u vezi s Matulićem.

Perković, po običaju, ništa nije komentirala na takve navode, no nedavno je progovorila o vezi sa svojim trenerom Edisom Elkasevićem, demantirajući glasine o prekidu, odnosno, govoreći da se on ne voli slikati te da je to razlog što ga nema na društvenim mrežama. Na pitanje znači li to da su glasine lažne, odbila je konkretno odgovoriti. Izvori bliski Sandri kažu nam da u pitanju nije nikakva ljubav, a dodali su i da je Sandra u Francuskoj u društvu prijateljice već nekoliko dana. Boravila je u Nantesu, a sada je u Parizu.