Roman Polanski počeo je pripremati teren za svoj povratak u SAD, odakle je otišao kad je optužen za silovanje 13-godišnjakinje, Planira doći u Los Angeles i rješiti slučaj jednom zauvijek, a pritom i izbjeći zatvorsku kaznu. Njegov slavni odvjetnik, Harland Braun, zatražio se od losanđeleskog suda da otpečati tajni transkript svjedočenja tužitelja u slučaju Romana Polanskog. Odvjetnik vjeruje da tajno svjedočenje potkrjepljuje redateljeve tvrdnje, prema kojima mu je bilo određeno 48 dana iza rešetaka, nakon čega bi bio slobodan, piše TMZ.

Umjesto toga, situacija se odvila nešto drugačije. Polanski je u zatvoru proveo 42 dana, nakon čega je pušten na slobodu. No, sudac Laurence Rittenband navodno je odlučio naložiti tužiteljima da predlože za Polanskog kaznu do 50 godina u zatvoru. Zbog toga je Polanski tada otišao iz SAD-a u Europu. Polanski je tada proveo još 334 dana u pritvoru u Švicarskoj, odakle su ga vlasti pokušale izručiti u SAD. No, poljski sud je odredio da je Polanski odradio vrijeme koje mu je po nagodbi bilo određeno te su ga odbili izručiti SAD-u.. Upravo zbog te odluke odvjetnik sada želi vratiti redatelja u SAD i raščistiti situaciju.

Braun želi rješiti sve prepreke koje se nalaze pred Polanskim, a sve kako bi mogao doći u SAD i posjetiti grob Sharon Tate, njegove pokojne supruge. Ona je bila tragična žrtva pokolja sekte Charlesa Mansona, a u trenutku ubojstva bila je trudna s njihovim djetetom. Polanski je umoran i više ne želi biti bjegunac, želi slobodni putovati Europom, posjetiti grob svoje žene, ali i kćerku koja živi u Londonu. Kad je u pitanju njegova tada maloljetna žrtva, danas je u pedesetim godinama života i od suda je tražila da zatvori slučaj bez nametanja zatvora za Polanskog. Slučaj silovanja maloljetnice potresao je svojedobno Hollywood, učinivši kultnog redatelja akterom strašnog skandala. Ipak, na njegovoj karijeri to i nije ostavio veliku mrlju. Hollywood je nastavio surađivati s Polanskim, a on je snimao hitove. Sa sigurne udaljenosti.