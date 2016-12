Iako su rođeni na blagdane, svi oni slažu se u jednom - njihov rođendan nije posebniji od drugih. Pjevačica Pamela Ramljak rođena je na Badnjak, baš kao i voditelj Nove TV Petar Pereža, dok je na sam Božić rođen pjevač Boris Novković.

Voditelj Petar Pereža priznaje da s godinama sve manje pozornosti pridaje svom rođendanu. "Više sam usmjeren na rođendane svoje djece. U njihovoj dobi to im puno znači baš kao što je i meni značilo dok sam bio njihove dobi", govori Pereža. Rođendanske poklone uvijek dobiva samo do najbližih, ali kaže da uvijek inzistira na skromnim, simboličnim znakovima pažnje. Baš takav bio je i u djetinjstvu.

"Kao dijete razmišljao sam o tome zašto dobijem jedan poklon za rođendan i za Božić, ali uvijek sam bio jako skroman pa nikada nisam tražio poklon. Tu i tamo znao sam pitati "Ok, a što ću dobiti za Božić?", prisjeća se Petar koji i dana danas pamti poklone koji su mu se urezali u pamćenje.

"Pa to su električni vlak, prvi automobil na daljinsko upravljanje, prvi parfem i autoradio", govori Pereža.

I pjevačica Pamela Ramljak dijeli sudbinu voditelja Dnevnika Nove TV Petra Pereže. "Svakome je njegov rođendan poseban. No srećom zbog okolnosti nitko nikada nije zaboravio moj", govori kroz smijeh Pamela. No biti rođen na blagdane ima i jednu pomalo lošu stranu. "Uvijek dobijem jedan poklon, ali opet to nije tako loše jer je onda taj poklon puno bolji poklon", otkriva pjevačica. Srećom, njezini najbliži uvijek ju razvesele s dva poklona, jedan za rođendan i jedan za Božić.

Ove godine Pamela si priželjkuje poseban dar. "Želim jedan dobar fotoaparat kako bih mogla ovjekovječiti sve one lijepe trenutke koji dolaze. Jako volim fotografirati i ne želim prve bebine fotografije slikati s mobitelom", kaže Pamela.

Problem s manjkom poklona na svojoj koži osjetio je i Boris Novković. "To mi sada više ne smeta, ali u djetinjstvu kada su mi igračke bili glavni pokloni onda mi je jako smetalo", iskreno priznaje Boris.

Biti rođen na Božić, govori pjevač, sa sobom nosi i jedan poseban ugođaj.

"Moj rođendan drugačiji je od ostalih možda samo po tome što je posebnija atmosfera. Svi su tada puno bliskiji", smatra Novković koji si za ovaj rođendan želi samo ljubav. Toga u njegovom slučaju ne nedostaje s obzirom da je nedavno s 19-godina mlađom politologinjom Ines Katić okrunio brakom.

"Najbolji pokloni danas mi nisu oni materijalne prirode. Pokloni su mi sada ljudi", kaže Boris koji je sudeći prema svemu svoj najbolji poklon dobio prije četiri mjeseca jer je upravo tada na intimnoj ceremoniji po treći puta uplovio u bračnu luku.