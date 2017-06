Rock and roll je, nakon pojavljivanja, vrlo brzo zaludio svijet. Prije više od 30 godina ustanovljena je Kuća slavnih rock and rolla u Clevelandu, te je danas na listi najslavnijih građevina.

Kada se pojavio, rock and roll je vrlo brzo zaludio svijet. Prije više od 30 godina ustanovljena je Kuća slavnih rock and rolla, jedna od najslavnijih građevina u Clevelandu. Chuck Berry i Elvis Presley 1986. predvodili su listu prvih primljenih u Kuću slavnih.

"Prvi Rock and Roll koncert je bio u Clevelandu, prva Rock and Roll radio emisija je bila u Clevelandu. Velika je tradicija ovdje između radija i bendova", objašnjava vodič Carl dok prolazi kroz najzanimljivije dijelove Hall of Famea, koji je samo jedan dio muzeja od 6 katova.

Mogu se vidjeti razni suveniri i predmeti koji su nekada pripadali slavnim glazbenicima. "Imamo super stvari iz punka i razdoblja novog vala. Znači bendovi poput Clasha, Sex Pistolsa, Ramonesa, Talking headsa, NY Dollsa. Neke sjajne predmete. Recimo prekrasna gitara Joea Strummera iz Clasha. "

Carlu se sve svodi na Beatlese, koji su njegov najdraži bend. S obzirom da se u Kući slavnih rock and rolla mogu naći i rap zvijezde, Carl objašnjava: "Smatramo hip hop dijelom Rock and Rolla. RnR nije samo glazbena forma, to je i vaš stav. Ako gledate R'N'R kao drvo, vidjeli smo korjene RnR i vidjeli smo kako se razvijao, a hip hop je samo jedna grana koja je iz njega izrasla."

Muzej godišnje ima oko pola milijuna posjetitelja iz više od 100 zemalja svijeta. Tamo nažalost nema hrvatski glazbenika, ali možda ubrzo i bude jer je na kraju razgledavanja Carl otkrio da je upoznat s hrvatskom legendom funka Dinom Dvornikom te je rekao da ga ide odmah poslušati.

