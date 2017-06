Robbie Williams bodrio je publiku da skandira: "Mi smo snažni". Pjevao je singl "Angels" za sve žrtve brutalnog napada, a potom je i zaplakao. Emocije je bilo teško zadržati.

Robbie williams rasplakao se na svom nedavnom nastupu u Manchesteru. Nastupio je nekoliko kilometara od arene u kojoj je 22 ljudi izgubilo život nakon koncerta Ariane Grande. "Mi smo Manchester i nismo u j*benom strahu", viknuo je publici i otvorio koncert hitom "Let Me Entertain You", javlja Telegraph.

Za vrijeme koncerta izveo je i svoj singl "Angels", a posvetio ga je žrtvama koje su tragično stradale u bombaškom napadu. Pjesmu je otpjevao kroz suze, a tijekom dirljivog koncerta borio je publiku i da skandira: "Mi smo snažni". Pedeset tisuća ljudi pjevalo je s Robbiejem uglas.

Inače, večeras se u Manchester vraća Ariana Grande, i to kako bi s kolegama pjevala na humanitarnom koncertu za žrtve tragičnog atentata. Među zvijezdama koje će joj se pridružiti su i Miley Cyrus, Katy Perry, Coldplay i Justin Bieber. Prihod od koncerta namijenjen je fondu uspostavljenom za pomoć obiteljima žrtava napada.

Nažalost, u međuvremenu se dogodio još jedan teroristički napad, i to u Londonu.