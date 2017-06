Pjevačica Rihanna godinama je više-manje single, a imala je i užasna iskustva u vezama.

29-godišnja pjevačica Rihanna godinama je više-manje single, a imala je i užasna iskustva u vezama – sjetimo se samo zlostavljača Chrisa Browna. Njezini su fanovi zato oduševljeni jer su procurile fotografije ljepotice s Barbadosa u zagrljaju nepoznatog muškarca. Snimljeni su na bazenu u Španjolskoj u vili koju su iznajmili. Ne zna se tko je zgodni muškarac, ali Rihanna se čini sretnom.

Internet se najviše šali na račun Drakea, s kojim je Rihanna navodno bila u vezi. Pojavile su se priče da se zapravo radi o bivšem dečku Naomi Campbell, no opet se ne zna kako se zove, čime se bavi, odakle je i druge važne informacije. Inače, prije par mjeseci RiRi i Naomi navodno su se posvađale zbog nepoznatog razloga i prestale su se pratiti na društvenim mrežama. Čini se da je sad jasno koji je bio razlog.

So Rihanna's boyfriend is Naomi's ex. that's probably why they had a beef. It started months ago, so they are not a new couplepic.twitter.com/7UIwFG4aRd