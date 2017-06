Voditelj showa 'The Grand Tour' Richard Hammond skoro je izgubio živu glavu jureći Rimčevim automobilom. Trenutno se oporavlja u bolnici odakle se javio fanovima video porukom.

Richard Hammond u subotu je za dlaku izbjegao smrt nakon što je doživio nesreću jureći u Rimčevom automobilu Concep_One. Trenutno se oporavlja u bolnici iz koje se javio zabrinutim fanovima video porukom naslovljenom "Nisam mrtav".

"Bok. Istina je, razbio sam se. Opet. Rezultat je da sam tu u bolnici u Švicarskoj. Želim zahvaliti medicinskom osoblju koje me prebacilo helikopterom nakon nesreće u bolnicu. Želim zahvaliti Jamesu Mayu koji mi je sinoć prokrijumčario bocu gina. Prije svega želim se ispričati supruzi Mindy i našim kćerima što sam takav idiot", poručio je između ostalog voditelj showa "The Grand Tour".

Podsjetimo, do nesreće je došlo tijekom snimanja kadrova za automoto emisiju. Hammond je zbog brzine sletio s ceste. Auto se prevrnuo, smrskao, a zatim i zapalio. Hammond je uspio izaći iz auto prije nego što je buknula vatra.

Video from @richardhammond direct from his hospital bed: https://t.co/lAHxpFnQTP