Došao je i taj dan. Donald Trump postao je 45. američki predsjednik. Tisuće ljudi na ulicama je New Yorka i Washingtona prosvjedovalo je zbog inauguracije Donalda Trumpa, a brojne slavne osobe iskoristille su društvene mreže kako bi iskazale negodovanje cijelom situacijom.''Ovdje na inauguraciji. Kakva tragedija za demokraciju'', objavio je Michael Moore. Bez dlake na jeziku bila je Christine Teigen. ''Kakva predivna molitva. Dođe mi da se zgrabim za međunožje'', napisala je.'' Prestanite mi govoriti da prebolim to'', napisala je na svom profilu glumica Olivia Wilde.

Were only white people allowed to the Washington Mall? — Andy Cohen (@Andy) January 20, 2017

what a beautiful prayer. makes me wanna grab my puss — christine teigen (@chrissyteigen) January 20, 2017

I made a appointment at the DMV this morning. That's where I'll be. The DMV. #AlreadyGreat — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) January 20, 2017

Welcome to the age of plunder, bluster, and empty rhetoric. In other words, to the Age of Dumb. If you voted for him, you're responsible. — Stephen King (@StephenKing) January 20, 2017

Here at the Inaugural. A tragedy for democracy. pic.twitter.com/Ev9cqcaYXB — Michael Moore (@MMFlint) January 20, 2017

Stop telling me to "get over it". Get UNDER it. He works for US. The democratic process is constant. Stay informed, stay engaged, speak up. — olivia wilde (@oliviawilde) January 20, 2017

Kao što smo ranije pisali, noć prije inauguracije na ulicama New Yorka okupilo se nekoliko tisuća ljudi. Među prosvjednicima su bile brojne poznate osobe, kao što su Alec Baldwin, Madonna i Cher. Brojne holivudske glumice dan nakon Trumpove prisege u Washingtonu pridružit će se masovnim prosvjedima protiv novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa, ''Prosvjed milijun žena'', koji je organiziran putem Facebooka privući će bez sumnje veliki broj protivnika Donalda Trumpa.