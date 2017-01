Nakon što se prije nekoliko mjeseci Kim Kardashian povukla iz javnog života, s novom godinom vratila se u velikom stilu. S mnogobrojnim fanovima podijelila je dirljivi obiteljski video, a sad je stigla i prva velika vijest zbog koje slavna starleta roni suze.

Psorijaza joj je zahvatila lice te je objavu podijelila s fanovima na svom Twitter profilu.

Wait why am I now getting psoriasis on my face