Prema tvrdnjama nove biografije "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life", 68-godišnji princ imao je svojedobno avanturu s poduzetnicom Sue Townsend, i to dok je bio u braku s princezom Dianom. Osim toga, sa Sue se navodno viđao u isto vrijeme kad i sa sadašnjom suprugom Camillom, zbog čega je sada Camilla užasno ljuta.

Tabloid Radar Online piše kako je Camilla potpuno izvan kontrole jer je vjerovala da je Charlesa upravo ona smirila. Zbog svega mu je, navodno, u javnosti bacila figuricu u glavi. Nije joj jasno kako ju je mogao tako poniziti te ga je čak udarala i šakama.

Sve to za tabloid je otkrio izvor, koji tvrdi i da je Camilla mislila da su priče s preljubima iza njih. Sue je i sama svjedobno priznala da je imala nekakav odnos s Charlesom. "Da, bili smo bliski, ali to je bilo davno", rekla je Sue biografkinji Sally Bedell Smith.