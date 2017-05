Tijekom svog života otpjevao je brojne hitove, a jedan od njih je i bezvremenski hit "Suza za zagorske brege".

Legendarni kantautor, skladatelj i veliki umjetnik Zvonko Špišić preminuo je u 81. godini života. Tijekom svog života otpjevao je brojne hitove, a jedan od njih je i bezvremenski hit "Suza za zagorske brege".

Tužnu vijest na Facebook stranici objavilo je Hrvatsko društvo skladatelja.

"Preminuo je Zvonko Špišić, velikan naše glazbe. Zadužio je Društvo na mnoge načine, od autorskog rada do uspješnih angažmana u HDS-u. Od 1979. do 1980. bio je potpredsjednik, od 1980. do 1984. predsjednik, te od 1984. do 1988. godine tajnik Hrvatskog društva skladatelja. Direktor Zagrebački festivala bio je 1980., 1981. i 1987. godine. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja - ali najtrajnije od svega, iza njega ostaju njegove pjesme. Više informacija o ispraćaju g. Špišića objavit ćemo uskoro", stoji u objavi HDS-a.

Zvonko je u svojoj karijeri stvorio čak 370 pjesama i osvojio 80 nagrada, brojka kojom se malo tko može pohvaliti. Proslavio je jednu od najljepših pjesama domaće glazbene riznice "Suza za zagorske brege". Pjesmu je napisala jedna djevojčica, a uz Zvonkovu pomoć postala je pjesma koju će još mnoge generacije pjevati i voljeti.

Zvonko Špišić rodio se 26. veljače 1937. godine u Zagrebu. Glazbom se profesionalno počeo baviti od 1958. godine. Bio je jedan od utemeljitelja tzv. zagrebačke škole šansone. U glazbenom opusu najpoznatije su mu skladbe koje se vežu uz Zagreb poput "Zagrebečke španciracije", "Grič u suncu, Grič u seni", "Trešnjevačka balada", "Zagrebačko ljeto", "Zagreb i ja", "Zakaj volim Zagreb", "Od Selske do vječnosti", "Tango argentino", "Trešnjevački plac", "Stari dečki", "Pisme gosponu J. Prevertu v Pariz" i mnoge druge.

Kao likovni umjetnik priredio je 18 samostalnih i veliki broj skupnih izložbi. Objavio je tri knjige s tekstovima svojih pjesama, od kojih mnogi spadaju u antologiju hrvatske lirike.