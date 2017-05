Boothe je umro u nedjelju prirodnom smrću u svom domu u Los Angelesu, objavio je njegov publicist.

Američki glumac Powers Boothe, poznat po ulogama negativaca u filmovima "Legendarni Tombstone", "Vrijedna ubojstva" i u televizijskoj seriji "Deadwood", preminuo je u 68. godini, javljaju američki mediji. Boothe je umro u nedjelju prirodnom smrću u svom domu u Los Angelesu, objavio je njegov publicist.

Dobitnik jednog Emmyja, Boothe je zapamćen po ulogama nemilosrdnog vlasnika saloona Cya Tollivera u "Deadwoodu", revolveraša Curlyja Billa Brociusa u "Legendarnom Tombstoneu" i korumpiranog senatora u "Vrijednim ubojstvima". Bit će pokopan u Teksasu, gdje je i rođen.

Tugu zbog njegovog preranog odlaska putem društvenim mreža izrazio je i poznati glumac Beau Bridges. "S golemom tugom javljam da nas je moj prijatelj Powers Boothe napustio. Dragi prijatelj, sjajan glumac, posvećeni otac i suprug", napisao je u objavi. (Hina/M.B.)

It's with great sadness that I mourn the passing of my friend Powers Boothe. A dear friend, great actor, devoted father & husband.