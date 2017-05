U 53. godini preminuo je pjevač Chris Cornell.

Rocker Chris Cornell koji je slavu stekao kao pjevač grupa Soundgarden i Audioslave umro je u 53. godini, javlja ABC News.

Njegov menadžer Brian Bubery potvrdio je da je glazbenik preminuo u srijedu navečer u Detroitu te izjavio kako je Cornellova smrt bila "iznenadna i neočekivana". Točan uzrok smrti tek će se utvrditi. Cornellova supruga i obitelj su u šoku, a medije su zamolili za privatnost u ovim teškim trenucima.

Chris Cornell rođen je 20. srpnja 1964. godine. Bio je osnivač i frontmen Temple of the Dog, jednog od prvih priznatih sastava posvećenih njegovom bivšem cimeru, Andrewu Woodu. Izdao je tri samostalna albuma, Euphoria Morning, Carry On i Scream. Cornell je rođen i odrastao u Seattlu, Washington, a pohađao je Shorewood High School. Njegovi roditelji su Ed Boyle i Karen Cornell. Ima dva starija brata, Petera i Patricka, te tri mlađe sestre, Katy, Suzy i Maggie. Chris Cornell je surađivao sa skladateljem Davidom Arnoldom na pjesmi "You Know My Name", koju Cornell izvodi za naslovnu pjesmu filma o Jamesu Bondu, Casino Royale. Pjesma "You Know My Name" je prva naslovna pjesma od filma Octopussy iz 1983. godine, da se koristi drugačiji naslov pjesme od filma, prva pjesma koju je otpjevao muški Amerikanac, te prva naslovna pjesma koja se ujedno nije pojavila na soundtrack albumu.