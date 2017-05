Pred nama je druga polufinalna večer Eurosonga koju svi s nestrpljenjem iščekujemo. Na pozornicu staje Jacques s pjesmom "My friend".

Samo nekoliko sati dijeli nas od nastupa Jacquesa Houdeka na Eurosongu, a Jacques i njegova pjesma "My friend" svima su vratili vjeru u prolazak Hrvatske u finalnu večer, pa s pravom očekujemo puno onih koji će izgovoriti čarobne riječi- 12 bodova.

Atmosfera u Kijevu je sjajna, a osim što svi priželjkuju prolaz, rastemo i na kladionicama. Pritisak je prisutan, ali ne kvari dobro raspoloženje. „Ne želim očekivati, ali vjerujemo da ćemo ući u finalne, baš onako vjerujemo“, otkrio je Jacques.

I premda Jacquesa svi žele vidjeti u velikom finalu, on kaže kako mu je to manji izazov od večerašnjeg nastupa. „Finale je uvijek neki izazov i tu treba imati respekt bi ne biti previše samouvjeren. Treba pustiti da stvari teku svojim tokom i odraditi najbolji nastup", kaže Jacques.

I premda na Eurosongu svake godine gledamo čuda neviđena, granice se pomiču, moda postaje sve ekstremnija, Jacques se odlučio na minimalizam i nekoliko zgodnih muških back vokala. "Naši back vokali rado su viđeni, curicama se sviđaju, a i dečkima i to je sasvim ok. Ima tu svega od Slavonije do Dalmacije i svi su stasiti osim mene", u šali govori pjevač.

I čini se kako mu to uopće nije loš potez, jer pjesma i njezina kvaliteta bi ipak trebale biti u prvom planu. "Drugačija je stvar. Ima toliko različitih dijelova da bi se ljudi mogli zakačiti za to", govori glumica Katarina Baban. S njom se slaže i Kristina Krepela.

"On je zaista jedan ogroman talent i ima fantastičan glas. Nadam se da će Hrvatsku plasirati, ako ne na pobjednički tron, onda barem na prva tri mjesta", govori Kristina.

"Dvije vrste glazbe u jednom. Mislim da to do sada nije bilo. Ljudi će ostati paf, ostat će im u uhu i to je velika prednost", smatra Sementa Rajhard. Pjesma "My Friend" i emotivan spot koji je Jacques snimio, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim stoga ni ne čudi da potpora stiže sa svih strana. Pridružujemo se dobrim željama i što reći osim- sretno Jacques.

