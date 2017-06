Kada poznate uhvatimo u ogromnim lažima, dolazi do skandala.

Lažljivce je često lako izbaciti iz kontrole, budući da je veoma teško pratiti neistine. Međutim, kada poznate uhvatimo u ogromnim lažima, to često dovodi do skandala. To je samo još jedan dokaz da je najbolje uvijek govoriti istinu. Ipak, iz nekog razloga, poznati i dalje pokušavaju pobjeći od stvarnosti govoreći velike laži o sebi.

Rebel Wilson

Komičarka je bila izložena lažima o njezinu dobu i njezinom pravom imenu. Govorila je kako ima 29 godina. Međutim, kad je podnijela dokumente s australskom Komisijom za vrijednosne papire i investicije, otkriveno je da je komičarka rođena 1980. godine. Također je lagala u vezi sa svojim pravim imenom - Melanie Elizabeth Bownds, iako je tvrdila da su ju njezini roditelji legalno nazvali "Rebel".

Nicki Minaj

Kad se prvi put saznalo za ovu repericu, ona je navodno bila biseksualka. Nije bilo jasno je li to istina ili ne. Ali Minaj je kasnije izjavila da ako smatra da je neka žena seksi, ne znači nužno da će s njom spavati. Priznala je kako je pristala na to kako bi privukla obožavatelje i pozornost u prvim danima svoje karijere.

Kylie Jenner

Tinejdžerske pune usnice bile su jedna od najtoplijih tema 2015. godine. O tome se mnogo raspravljalo u medijima, a ona je tvrdila je da je poboljšala izgled svojih usana svojom linijom olovki i ruževa za usne. Većina nije vjerovala da spretnost s proizvodima može dovesti do toliko volumena u njezinoj usnici. Ispostavilo se da su bili u pravu, budući da je Jenner na kraju priznala u epizodi "Keeping up with the Kardashians" da je uistinu korekcijom povećala usne.

Lance Armstrong

"Mitska, savršena" priča biciklista bila je uvijek osjećajna priča. On je pobijedio rak i pruža snažnu inspiraciju milijunima ljudi koji se također bore protiv bolesti. Njegovi uspjesi su poticali mnoge. No, istraga je pokazala da je Armstrong koristio lijekove koji pojačavaju performanse kako bi osvojio sedam naslova „Tour de France-a“. Unatoč početnim negiranjjma, na kraju je priznao u intervjuu s Oprah Winfrey da je uzimao doping pa su mu samim tim oduzeti naslovi.

Victoria Beckham

Bivša Spice Girl i omiljena modna dizajnerica uvijek je imala savršeno okrugle grudi, koje su izgledale prevelike za njenu vrlo sitnu građu. Beckham je tvrdila da je njezino tijelo prirodno, sve osim noktiju. Međutim, The Daily Mail je izvijestio da je iz A košarica došla u D nakon što je rodila sina Brooklyna 1999. godine. Beckham je konačno u vezi svojih grudi ironično izjavila: "Možda sam ih kupila“.