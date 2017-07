Sandra Lončarić smatra kako je preimenovanje "Trga Maršala Tita" totalna glupost i kako bi se trebalo baviti važnijim stvarima. Bojana Gregorić Vejzović nešto je blaža u ocijeni!

Trg Maršala Tita će se, čini se, preimenovati. Prijedlog Milana Bandića jest da se trg preimenuje u Trg Republike Hrvatske. Odluka je izazvala oduševljenje pojedinih političkih struja, dok su neki drugi potpuno razočarani. Zanimalo nas je što o toj temi i promjeni misle domaće glumice, koje smo sreli na predstavljanju projekta Zadovoljna akademija portala Zadovoljna.hr i koje su za DNEVNIK.hr prokomentirale temu.

"Znate što, povijest se ne može izbrisati, ima razne strane medalja. Ja bih prepustila da se poviješću bave povijesničari, a ja ću svejedno i dalje najviše voljeti taj trg, upravo iz razloga što je tamo i kazalište u kojem sam svoje prve kazališne korake napravila", rekla je Bojana Gregorić Vejzović.

Nešto oštrija u ocijeni bila je Sandra Lončarić, koja smatra da se radi o totalnoj gluposti. "Mislim da je to totalna glupost i nemam nikakvu alternativu kako bi se trg trebao zvati. Mislim da bi se i dalje trebao zvati tako i mislim da je to notorna glupost. Radimo probleme oko nekih stvari, mislim da se skreće tema oko nekih puno važnijih stvari", zaključila je zgodna glumica.

Ksenija Pajić kaže nam da ni sama ne zna što bi o temi mislila. "Nemam, zasada, ne znam da li će se nešto dalje razviti iz toga, da li su to neke posljedice ili nisu, da li će se zaboraviti za dva dana kao da ništa nije bilo, ne znam, valjda oni koji to rade znaju zašto to rade, a ja ne znam", smatra Pajić i dodaje kako se na toj temi nije previše zadržala.