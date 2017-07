Petra Ecclestone napustila je s djecom vlastiti dom jer više nije mogla trpjeti Jamesa Stunta, svog supruga. Pokrenula je brakorazvodnu parnicu i uspjela ishoditi njegovo preseljenje iz spomenutog doma.

Nakon što je objavljeno da se Petra Ecclestone rastaje od Jamesa Stunta, britanski mediji javljaju kako je on u petak počeo sa selidbom iz njihovog londonskog doma, koje su donedavno dijelili s njihovo troje djece. Naime, Ecclestone je zajednički dom s djecom napustila prije dva mjeseca, a sada će se, kada James odseli, moći vratiti u svoj dom.

U skupoj i ružnoj brakorazvodnoj parnici Petra je Jamesa optužila za nasilje. Osim za nasilje, prozvala ga je i za drogiranje te navela da se nekoliko puta i predozirao. James je dom napustio vidno razočaran i ljut, a otišao je sa svojim Rolls Royceom, uzevši sa sobom još dva skupcjena automobila. Bernie Ecclestone navodno je presretan zbog odluke koju je Petra donijela.

Ogorčeni Bernie dao je i izjavu za medije, otkrivši da mu je Stunt prijetio na sudu. "Život s njim nije bio ništa drugo nego pakao. Moja kći otišla je iz vlastita doma jer ga više nije mogla trpjeti, a on je odbijao iseliti se. Ako ne nestane do petka, kako mu je naredio sud, morat će intervenirati policija. Udario me u leđa i rukom, gestikulirajući da drži pištolj, prijetio da će me ubiti", ispričao je novinarima Bernie u četvrtak. Srećom, Stunt se u petak u poslijepodnevnim satima odselio.

Sada, kada se Petra vraća u svoj dom, moći će se koncentrirati na brakorazvodnu parnicu, koja je tek pred njom. Neće biti lako jer se procjenjuje da će dijeliti bogatstvo od oko 5,5 milijardi funti. S druge strane, postoji predbračni ugovor. U svakom slučaju, oboje su zaposlili najbolje britanske odvjetnike. Ovaj razvod bit će jedan od najskupljih razvoda svih vremena.