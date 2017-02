Petra Dugandžić i Petra Kraljev nominirane su za prestižnu Večernjakovu ružu. Dugandžić u kategoriji televizijskog ostvarenja godine, a Kraljev u onoj novog lica godine. Glumice ne kriju sreću i ponos, a otkrile su nam ponešto i o seriji te njihovom prijateljstvu, koje se razvilo uz punjenu papriku!

"Rasplakala sam se. Vidjela sam Katarinu Baban, zagrlila je, i rekla da sam dobila nominaciju, to je bio prvi trenutak", rekla je Petra Dugandžić o prvim trenucima nakon nominacije. Petri Kraljev upravo smo mi javili da je nominirana. "Gledam u poruku, da bi trebala dati intervju i komentirati nominaciju, a ja gledam i ne znam da sam nominirana. Za svaku slučaj išla sam provjeriti jesam li zaista nominirana. Bilo mi je drago. To je potvrda za vaš rad", dodaje Kraljev. "To je potvrda cijelom projektu i cijeloj ekipi. Sigurno je dijelim sa svim svojim kolegama, produkcijom, ekipom", dodaje Dugandžić.

Priznaje da se s likom Kate, koju igra u "Zlatnim dvorima", baš našla. "Draga meni Kata, nikako da izađe. Ja s tim likom živim skoro devet mjeseci, to je cijela jedna trudnoća. Teško ću se odvojiti od Kate, jako mi je drag lik, osjećam se sretnijom i zadovoljnijom kad je igram", prisjeća se Dugandžić. I Kraljev obožava svoju "Neru". "Meni su i pozitivka i negativka jednako drage", rekla je mlada zvijezda.

Omiljene glumice su nam u intervjuu otkrile i da su se jako sprijateljile. "Na početku projekta smo se zbližile na moju inicijativu. Zvala sam te kod sebe kući, jela si i papriku punjenu kod mene", ispričala je Dugandžić, a Kraljev se duhovito nadovezala: "Tako ona sve kroz hranu, debljajmo kolegicu, tako, tako".

Na kraju su pozvale glasače da glasaju za njih na Večernjakovoj ruži. "Angažirale smo sve što smo mogle angažirati. Nemam ja toliku rodbinu, a nemam baš ni toliko prijatelja", kaže Kraljev. Pozvale su sve koji ih vole, njih i seriju da glasaju, a ako ne, nikom ništa. Pošteno! A mi ćemo ipak reći da navijamo za njih!