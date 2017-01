Poznati američki komičar Patton Oswalt ove je godine postao samohrani otac. Tragično je preminula njegova supruga, spisateljica Michelle McNamara u 46. godini života. Nekoliko mjeseci nakon smrti voljene žene i majke njihovog djeteta, Patrick je napisao emotivno pismo te ga podijelio na svojoj Facebook stranici. Izjavio je kako se nada da će nekome pomoći, jer je njemu pomoglo i napisati ga.

"Prije pet mjeseci i deset dana postao sam samohrani otac. Bio sam druga polovica fantastičnog roditeljskog tima, osim što nismo bili jednaki. Michelle je bila osoba koja provodi stvari, istraživač, planer, izvršni čovjek. Ja sam bio roktalo, uredski asistent, osoba koja slijedi instrukcije i urbani Sherpa. Ja sam radio provjeravanja prije nego bi izašli iz hotelske sobe i provjeravao liste s popisom koje treba ponijeti i napraviti prije školskih obveza i ukrcavanja na avivon. Ali Michelle je sastavljala te liste", piše Patton. Iskreno nastavlja o tome koliko se boji da ne zezne u odgoju svoje curice Alice.

"A sad? Nema je. Nema je. Ne mogu to. Ne mogu to. Ne mogu to. Želim se ugasiti iz ovog svijeta i sakriti pod prekrivačem i nikad ne izađi iz kuće, a našu kćer Alice poslati da živi s rođacima u Chicago jer je oni neće sj.... kao što znam da ja hoću. Neka mi netko pomogne! Ne mogu to. Ne mogu to. Ne mogu to", kaže, ali i daje nadu.

"Ovo je moj prvi put da sam samohrani otac. Izgubio sam formulare za školu. Zaboravio sam napuniti frižider namirnicama koje volim. Nestalo joj je čarapa. Nestalo je i meni čarapa. To je sr... i zamorno je svaki put kad pogriješim, ali svijet se nastavlja vrtjeti. Kažem "ups, moja greška", popravim to i nastavim se kotrljati naprijed", dodao je glumac. Napisao je i kako sve ovo radi za svoju Alice, korak po korak, dan po dan. "Ja ovo mogu. Ja ovo mogu. Ja ovo mogu. Zbog tebe, Alice", zaključio je, između ostalog, slavni komičar.