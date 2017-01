Legendarni roker Ozzy Osbourne još je ljetos tvrdio kako je ovisan o seksu i da kreće na terapije. ''Posljednjih šest godina ovisnik sam o seksu'', napisao je tada na svom Facebooku frontmen Black Sabbatha. 68-godišnjak je ubrzo nakon toga krenuo na terapiju kako bi spasio brak sa svojom suprugom Sharon.

No, to je sve bila čista laž. Svoju ovisnost je izmislio kada je Sharon saznala da je vara s frizerkom Michelle Pugh, piše Mirror. Ozzy i Sharon u braku su 35 godina, a kada se saznalo za njegovu nevjeru okrivio je upravo suprugu koja je radoholičarka. ''Ja sam je***roker, a oni uvijek imaju groupie djevojke. Ne mislim da sam j****i ovisnik o seksu, samo me je žena ulovila '', izjavio je Ozzy.