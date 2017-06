Melania Trump se napokon uselila u Bijelu kuću, a s njom su u Washington stigli i njezini roditelji.

Nakon useljenja Melanije Trump u Bijelu kuću, s njom su u Washington stigli i njezini roditelji, Viktor i Amalija Knavs. Čim se u medijima pojavila fotografija njezinog oca, tviteraši su se raspametili. Slovenac Knavs u Washington je stigao u crnom odijelu i s crvenom kravatom, inače omiljenom bojom kravate Donalda Trumpa, te mnoge podsjetio upravo na trenutnog američkog predsjednika.

"Freud se sigurno sad okreće u grobu", "Upravo mi se malo smučilo", "Imaju i iste male ruke", komentirali su tviteraši sličnost između Trumpa i Knavsa.

I had no idea what Melania's dad looked like until now and um... pic.twitter.com/bbEMUayZCw — Matt Novak (@paleofuture) 12 June 2017

They even have the same little hands.

He could be Trump's stunt double. pic.twitter.com/Jo80j1ZHwA — •Sue Morgan• (@Sue_Morgan71) 12 June 2017