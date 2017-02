Dok se još nije slegla prašina oko skandala s proglašenjem krivog dobitnika na Oscarima u javnost je iscurio još jedan katastrofalan gaf protekle večeri. Naime, tijekom odavanja počasti istaknutim osobama iz Hollywooda koji su preminuli u protekloj godini na video zidu osvanula je zabunom fotografija žene koja je živa.

Shocked that @TheAcademy In Memoriam segment to honour the recently departed, USED THE WRONG PHOTO for multi-Oscar nominee, Janet Patterson.