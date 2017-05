Neki misle da je moje vreme proslo. Reditelji, kolege glumci, pevaci. Napunila u ozbiljnim godinama vise puta Sava centar i Dom sindikata. Odigrala bez problema ulogu u filmu. I sad mogu pevati, rasplakati, nasmejati. I sad bih mogla igrati dramsku, veliku ulogu u pozoristu, snimati istorijske price i epohe, pevati narodu. Samo kad bi dali, pozvali i setili se.

