Nakon što je Eva Višnjić progovorila o svom odnosu s desetogodišnjom Lanom, izvanbračnom kćeri svog supruga Gorana Višnjića, oglasila se i Lanina majka, Mirela Rupić.

Iako su Eva i Mirela prije deset godina bile u sukobu zbog istog muškarca, čin se da je ratna sjekira duboko zakopana, barem što se tiče Mirele. Na Evine riječi kako njezina djeca vole svoju sestru, Mirela je objavila dugačak i emotivan post.

Mirelin post prenosimo u cijelosti:

''Draga Eva, najprije ću tebi uputiti riječi da bi ovaj svijet bio Raj kada bi u njemu bilo više ljudskih duša poput tvoje u kojoj živi izvor onog najbitnijeg dijela čovjeka, a to je ljubav. Ti imaš srce k'o nebo koje je puno bezuvjetnog razumijevanja, mira, iznimne ljudskosti i nadsve srce puno ljubavi prema cijelom svijetu, a tome smo živi svjedoci Lana i ja. SVI oni koji iz meni neznanih razloga, a niti ih želim znati, tebe stavljaju na svoje prljave jezike neka ne budu razlog tvog opravdavanja jer tko god je tebe upoznao jasno je uvidio veličinu ljudskosti u tvojoj duši, a mi smo apsolutno kompetentne za tu potvrdu. Mnogi bi ljudi, da žive sedam života, teško postigli ono što ti nosiš u svojoj nutrini, ali im zlo ne da i u konačnici svi zli ljudi najviše jedu sami sebe jer čovjek je ono što nosi u sebi i sukladno s tim se i ponaša, ali posljedice najviše ispašta sam sa sobom bez obzira koliko drugoga uspije poniziti i/ili povrijediti. Ja znam da ćeš ti uvijek ostati ista sa dušom enormne ljudske dobrote i ljubavi, a ovaj svijet je sretan što postoje ljudi kao što si ti i zato ne dopusti da do tvog mira dolaze tuđi otrovi već pružaj sebe svojoj divnoj obitelji, familiji, prijateljima i životinjama koje su daleko plemenitije od mnogih u ljudskoj rasi jer njima je zloba potpuna nepoznanica. Šaljemo ti do neba, a tvoja 3 malena sunca imaju veliki zagrljaj od Lane''.