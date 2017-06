Iako je njezino glumačko umijeće još 2003. godine nagrađeno Oscarom za ulogu u filmu 'Sati', da je izvrsna glumica Nicole Kidman pokazala je i ulogom u seriji 'Big Little Lies' o kojoj se ne prestaje pričati.

Hollywoodska glumica Nicole Kidman u seriji 'Big Little Lies' je utjelovila lik kućanice i umirovljene odvjetnice Celeste koja trpi brutalno seksualno i fizičko zlostavljanje od strane svog supruga Perryja kojeg je utjelovio Alexander Skarsgard. Bogati su to supružnici koji se malo vole, malo mrze, a trenuci kad bijes eskalira ostavljaju traga na Nicolinom tijelu u obliku modrica. U nedavnom intervjuu za časopis W glumica se prisjetila kako se osjećala nakon što bi završila sa snimanjem šokantnih scena seksa i nasilja.

"Ostala bih polugola ležati na podu kupaonice. Osjećala sam se poniženo, nisam se mogla pomaknuti. Redatelj Jean Marc Valee bi uglavnom došao do mene i pokrio me ručnikom. Ponekad se sve to činilo opasno i stvarno uznemirujuće. Na poslu bih se držala hrabro, ali kad bih došla kući tek bih tada shvatila koliko je sve to utjecalo na mene", priča Nicole. Nedavno je priznala da je poslije nekih snimanja morala konzumirati i tablete proti bolova zbog čega joj je ovo jedna od najtežih uloga u karijeri. I njezin suprug Keith Urban uznemirio bi se kada bi je ugledao nakon snimanja, ali bi se ubrzo smirio i rekao kako ima - ženu umjetnicu. 'Big Little Lies' serija je temeljena na istoimenom bestseleru. Osim Nicole Kidman koja je utjelovila lik Celeste Wright, u seriji glume i Reese Witherspoon, Zoe Kravitz te Shailene Woodley.