Nicole Kidman progovorila je o obiteljskom nasilju. Iako je njezin govor pobrao ovacije, neki su joj ipak predbacili jednu stvar.

Slavila je noćas Nicole Kidman u Los Angelesu. Na glamuroznoj dodjeli televizijskih nagrada Emmy Kidman je proglašena najboljom glavnom glumicom. Nagradu joj je donijela uloga u seriji "Male laži" u kojoj Kidman igra Celeste, ženu iz visokog društva koju verbalno i fizički zlostavlja suprug.

Nakon što je preuzela nagradu Kidman je održala emotivan govor u kojem se dotakla obiteljskog nasilja."Ponekad kad glumiš imaš mogućnost prenijeti dublju poruku. Ovom serijom osvjetili smo problem obiteljskog nasilja. To je jedna složena i podmukla bolest koja postoji puno više nego što mi sami sebi to dopuštamo znati. Ispunjena je sramom i obavijena velom tajni. Ova nagrada dala je pozornost tom problemu kao nikada prije. Zbog toga vam hvala", kazala je Kidman koja je na bezuvjetnoj podršci zahvalila i svojoj obitelji.

"Osim što sam glumica ja sam i majka i supruga. Imam dvije male djevojčice Sunny i Faith i svog dragog Keitha koji mi je pomogao da nastavim svoj umjetnički put. Zbog toga je ova nagrada tvoja", poručila je Nicole svom suprugu.

"Želim da ovu nagradu moje djevojčice stave u sobu i da svaki put kada je pogledaju budu svjesne da ih zbog toga nisam mogla uspavati", poručila je Nicole. Njezin govor izazvao je pravu buru na društvenim mrežama. I to nakon što su neki od korisnika izrazili čuđenje što Kidman ni u jednom trenutku nije spomenmula Isabelle i Connor, djevojčice koje je posvojila s Tomom Cruiseom. Nije li valjda na njih zaboravila?

Shout out to Nicole Kidman's two adopted kids who didn't get a shout out in her speech. #Emmys — Phoebe (@MILKWITHN0SUGAR) September 18, 2017

Nicole Kidman's undeniable talent aside, did anyone else find it weird that she talked about her 2 kids as if they're the only kids she has? — Julia Murney (@JuliaMurney) September 18, 2017

Nicole Kidman is out here not even mentioning the kids she had with Tom Cruise #Emmys — Bijou Diack (@Bga_Bijou) September 18, 2017