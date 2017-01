Nicki Minaj odlučila je napraviti preokret u ovoj godini. Prekinula je vezu s dečkom Meekom Millom, a vijest je objavila na svom Twitter profilu.

"Da potvrdim, da, solo sam. Fokusiram se na svoj posao i veselim se što ću to moći podijeliti s vama ubrzo", napisala je. "Želim vam blagoslovljenu Novu godinu. Volim vas".

To confirm, yes I am single. Focusing on my work & looking forward to sharing it with you guys really soon. Have a blessed New Year. Love u