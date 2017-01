Pjevačica Neda Ukraden za srpske medije progovorila je o ulozi roditelja, kćeri Jeleni i savjetima koje joj daje vezane uz život i brak. Neda je tako otkrila da je svoju kćer od malena učila da je najbitnije da bude obrazovana.

"Biti obrazovan je bilo "conditio sine qua non", odnos neophodan uvjet. Nema odrastanja bez školovanja. Bojim se da jeftini načini za dolazak do novca ili slave vode do duboke nesreće. Tako da, mislim da sam odgojila jedno dobro dijete, i to sama, s obzirom na to da sam od njene treće godine razvedena", rekla je pjevačica.

Unatoč tome njezina Jelena danas je u sretnom braku. Ipak, Neda ju je već puno prije ulaska u brak pripremila na moguće nevolje u raju. "Imala sam samo jedan uvjet kad je u pitanju njen privatni život, a to sam rekla i njenom suprugu. Ne želim uopće da je vidim nesretnu, ni nju ni njega. Suze ne želim gledati. Zato sam im rekla da se preispitaju prije nego što stave prstenje. A i ako se dogodi da nakon vjenčanja shvate da nisu jedno za drugo, jedan solidan, pristojan i prijateljski razvod daleko je bolji od tragedija, suza, batina i ružnih riječi", rekla je Neda za Kurir.